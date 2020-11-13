Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР Александр Мостовой удивился выбору нового капитана сборной России. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, вместо Артема Дзюбы выйти на матч против сборной Молдавии с капитанской повязкой должен был 37-летний защитник петербургского «Зенита» Юрий Жирков.

Мостовой заявил, что удивился отсутствию какой-либо дискуссии по данному поводу, и что с точки зрения опыта и уровня игры Жирков полностью заслуживает звания капитана национальной сборной.

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» проявляет интерес к экс-полузащитнику петербургского «Зенита» Леандро Паредесу.