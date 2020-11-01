Месси ударил мячом в сторону арбитра и избежал удаления

В матче 8-го тура чемпионата Испании футбольный клуб «Алавес» сыграл вничью с каталонской «Барселоной».

Встреча, которая проходила в городе Витория-Гастейс, завершилась со счетом 1:1.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси на 39-й минуте игры получил желтую карточку после удара мячом в сторону арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса. Пользователи социальных сетей отмечают, что Эрнандесу следовало удалить Месси за подобное поведение.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После 8 туров Ла Лиги «Барселона» имеет в своем активе 8 очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Вест Хэмом».