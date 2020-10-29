Брат Хабиба призвал бойкотировать французские товары

Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Умар призвал своих подписчиков в Instagram бойкотировать французские товары.

В сторис соцсети боец смешанного стиля (MMA) опубликовал соответствующий список компаний.

6 октября возле колледжа в пригороде Парижа был обезглавлен учитель Самуэль Пати. Его убил 18-летний уроженец Чечни Абдулла Анзоров за демонстрацию карикатуры «Шарли Эбдо» на пророка Мухаммеда.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон обещал принять жесткие меры против радикальных исламистов.

29 октября в Ницце вооруженный мужчина вошел в церковь Нотр-Дам и убил троих прихожан. После по Франции прокатилась волна террористических атак.

Ранее боец MMA Магомед Исмаилов жестко высказался о Ксении Собчак.