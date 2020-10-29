ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги Европы

Московский ЦСКА сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в столице России на «ВЭБ-Арене», завершилась со счетом 0:0.

После двух туров ЦСКА с двумя очками занимает второе место в турнирной таблице группы K, опережая «Динамо» по дополнительным показателям.

В следующем матче армейцы на выезде встретятся с роттердамским «Фейеноордом», а «Динамо» примет «Вольфсберг».

Ранее ЦСКА и «Динамо» объявили составы на матч Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. Группа K. 2-й тур

ЦСКА (Москва, Россия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 0:0