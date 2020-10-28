Арбитры матча «Краснодар» — «Спартак» отстранены от работы

Судьи Владислав Безбородов и Кирилл Левников отстранены от работы по итогам матча 12-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и московским «Спартаком», сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе (РФС).

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. После матча генеральный директор «быков» Владимир Хашиг раскритиковал работу судей. Функционер назвал судейство Безбородова и ассистента на Системе видеопомощи арбитрам (VAR) Кирилла Левникова предвзятым из-за засчитанного гола форварда красно-белых Эсекьеля Понсе.

«Формально они отработали матч «Краснодар» — «Спартак» без претензий, действовали в соответствии с правилами игры. Но мы прекрасно понимаем, что судейство этого матча было необъективным», — сказал один из источников в РФС.

Отмечается, что к арбитрам будут применены серьезные санкции.

Ранее «Спартак» ответил «Краснодару» на заявление о предвзятом судействе.