Путин поздравил Хабиба с победой над Гэтжи по телефону

Президент России Владимир Путин поздравил российского бойца, обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи, передает РИА «Новости».

Российский лидер позвонил спортсмену по телефону, об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На турнире UFC 254 Нурмагомедов во втором раунде одолел Гэтжи и в третий раз защитил титул. После поединка россиянин объявил о завершении карьеры, заявив, что пообещал матери больше не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер спортсмена — скончался летом 2020 года в связи с осложнениями из-за коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Макгрегор считает позором действия Гэтжи в бою с Хабибом.