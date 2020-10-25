Роналду сдал еще один положительный тест на коронавирус

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду сдал еще один тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат, сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринская команда сдавала анализы 25 октября, и тест Роналду вновь показал положительный результат. Это уменьшает шансы нападающего на то, что он сможет сыграть против «Барселоны» в Лиге чемпионов 28 числа.

О том, что Роналду заражен коронавирусом, стало известно 13 октября, когда игрок находился в расположении сборной Португалии и готовился к матчу Лиги наций против Швеции. Он был изолирован, вернулся в Турин. Из-за заболевания форвард пропустил первый матч группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Ранее сообщалось, что Роналду поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над Джастином Гэтжи.