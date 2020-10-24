Макгрегор: Хабиб будет отступать и дрожать

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор поделился ожиданиями от поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

«Хабиб будет отступать и дрожать. Гэтжи это сразу заметит и подстроится под его джэб и позицию. Также Хабиб всегда высоко держит голову. Гэтжи в любой момент может попасть и вырубить его», — сказал Конор в Instagram.

Ирландец отметил, что Хабиб, скорее всего, победит, но если Гэтжи попадет — он его вырубит.



Ранее Николай Валуев допустил поражение Хабиба в бою против Гэтжи.