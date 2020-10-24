Гаджиев оценил шансы Сафонова дебютировать за сборную
Андрей Черников
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Тренер Гаджи Гаджиев оценил шансы голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова дебютировать за сборную, передает RT.
«Сейчас много говорят о том, что Сафонов может выступать за сборную России. Считаю, он к этому практически готов. Все-таки Матвею пока не достает опыта. Как раз в матчах Лиги чемпионов он получит его», — сказал Гаджиев.
Напомним, 21-летний вратарь является воспитанником «Краснодара».
Ранее Дмитрий Губерниев призвал Черчесова вызвать Сафонова в сборную России.