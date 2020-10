Хабиб не смог самостоятельно подняться на весы на церемонии взвешивания

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец Хабиб Нурмагомедов оперся на руки сотрудников UFC, прикрывавших его полотенцем, прежде чем встать на весы на церемонии взвешивания.

Видео взвешивания Нурмагомедова появилось на странице ESPN MMA в Twitter.

Напоминаем, что российский боец согнал 8,5 кг перед поединком.

24-го октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится UFC 254. Главным событием турнира станет бой Нурмагомедов — Гэтжи.

Ранее Хабиб полностью разделся, чтобы уложиться в лимит дивизиона перед боем с Гэтжи.

A relieved @TeamKhabib makes weight at 155 pounds for the #UFC254 main event. pic.twitter.com/3YvDpemL1s