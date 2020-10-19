Порье дал понять о подписании контракта на бой с Макгрегором
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье на своей странице в Twitter дал понять о подписании контракта на бой с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.
«23 января. 25 минут, чтобы сделать жизнь справедливой», — говорится в публикации Дастина Порье, исходя из которой можно сделать вывод, что поединок будет проходить в 5-раундовом формате.
Первый бой между Макгрегором и Порье прошел 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландского бойца нокаутом.
Напомним, что Макгрегор объявлял, что проведет бой с Порье 12 декабря 2020 года. После чего Дастин Порье дал понять, что согласится провести поединок с Макгрегором лишь под эгидой UFC. Ирландец ответил согласием на это предложение.
Ранее тренер рассказал о необычном тренировочном лагере Хабиба.
January 23rd— The Diamond (@DustinPoirier) October 19, 2020
25 minutes to make life fair.