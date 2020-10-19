Порье дал понять о подписании контракта на бой с Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье на своей странице в Twitter дал понять о подписании контракта на бой с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«23 января. 25 минут, чтобы сделать жизнь справедливой», — говорится в публикации Дастина Порье, исходя из которой можно сделать вывод, что поединок будет проходить в 5-раундовом формате.

Первый бой между Макгрегором и Порье прошел 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландского бойца нокаутом.

Напомним, что Макгрегор объявлял, что проведет бой с Порье 12 декабря 2020 года. После чего Дастин Порье дал понять, что согласится провести поединок с Макгрегором лишь под эгидой UFC. Ирландец ответил согласием на это предложение.

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