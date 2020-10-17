Мозес провел первую фотосессию в «Спартаке»
Вадим Балканов
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Защитник московского «Спартака» и сборной Нигерии Виктор Мозес провел первую фотосессию в новом клубе, сообщает пресс-служба москвичей в Twitter.
29-летний футболист принял решение выступать под восьмым номером, который до этого принадлежал нидерландцу Гусу Тилю.
Напомним, что Мозес может дебютировать за «Спартак» уже 17 октября в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок».
Ранее полузащитник сборной России Алексей Миранчук впервые попал в заявку «Аталанты» на матч Серии А. на матч Серии А.
Первые кадры @VictorMoses в футболке «Спартака»! Как же ему идет ��#ВитяТыДома ���� �� pic.twitter.com/Wmjj3rkLTe— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2020