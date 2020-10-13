Ягудин высмеял конфликт групп Плющенко и Тутберидзе

Олимпийский чемпион Солт-Лейк Сити в мужском фигурном катании Алексей Ягудин в своем Instagram отреагировал на непрекращающийся конфликт между группами тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Разногласия сторон начались после того, как ряд фигуристов, в том числе Алена Косторная и Александра Трусова, перешли от Тутберидзе к Плющенко.

Ягудин разместил в Instagram видео с участием лошади («Самбо-70») и пони («Ангелы Плющенко»), которые общаются между собой, несмотря на разницу в росте.

«Такие вот дела в фигурке на сегодняшний̆ день», — написал Ягудин, сопроводив запись хэштегами #самбо70, #ангелыплющенко и #срачпродолжается.

Публикация понравилась серебряному призеру Олимпиады в танцах на льду, а ныне хореографу и продюсеру шоу «Ледниковый период» Илье Авербуху.

«Браво!» — написал он.

«Мне тоже очень смешно», — ответил Ягудин.

Ранее Плющенко отреагировал на критику директора «Самбо-70».