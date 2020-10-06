Исинбаева стала объектом насмешек из-за ошибки на встрече с Путиным

Российская легкоатлетка Елена Исинбаева запуталась в целях массового спорта на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Сейчас спортсменка является председателем Ассоциации студенческих спортклубов.

«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша цель… но наша задача… вернее нет. В общем, мы делаем то, что вы сказали», — сказала Исинбаева.

Журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter отметил, что Исинбаева компетентна во всех вопросах.

«Лучше прыгать, чем говорить», — отметил один из пользователей в комментариях.



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