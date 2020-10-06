Исинбаева стала объектом насмешек из-за ошибки на встрече с Путиным
Российская легкоатлетка Елена Исинбаева запуталась в целях массового спорта на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Сейчас спортсменка является председателем Ассоциации студенческих спортклубов.
«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша цель… но наша задача… вернее нет. В общем, мы делаем то, что вы сказали», — сказала Исинбаева.
Журналист Дмитрий Смирнов в своем Twitter отметил, что Исинбаева компетентна во всех вопросах.
«Лучше прыгать, чем говорить», — отметил один из пользователей в комментариях.
Ранее Алина Загитова оценила свою работу на Первом канале.
«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша... ваша цель... но наша задача... вернее нет... ууууу... в общем то, что вы сказали сделать, мы это делаем»: Елена Исинбаева одинаково компетентна во всех вопросах pic.twitter.com/kjohSSGEsh— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 6, 2020