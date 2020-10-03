У уволенного из UFC российского бойца угнали иномарку стоимостью 2 млн рублей

Двукратный чемпион Европы по самбо и боец смешанных единоборств Хадис Ибрагимов стал жертвой грабителей. Как сообщает 78.ru, у него угнали автомобиль. По словам спортсмена, свою иномарку стоимостью 2 млн рублей он припарковал на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге вечером 1 октября, а на следующий день обнаружил пропажу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент угона автомобиля, полиция ведет расследование произошедшего.

«Предположений, кто мог украсть, нет. Я так понял, что за мной кто-то следил. Я был в отъезде дней девять, видимо, в течение этого времени мою машину «прорабатывали», — заявил Ибрагимов.

Накануне российский боец был уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за неудовлетворительных результатов. В промоушене он провел четыре боя, уступив Чо Да Уну, Эду Херману, Роману Долидзе и Данило Маркесу. Бой с последним состоялся на турнире UFC 253 в Абу-Даби. До перехода в UFC Ибрагимов оставался непобежденным.