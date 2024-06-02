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Правозащитники раскритиковали законопроект о госизмене в Молдавии

Amnesty International: новый закон о госизмене угрожает свободе слова в Молдавии

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Михай Карауш/РИА Новости

Законопроект, который может изменить определение госизмены в законодательстве Молдавии, нарушит право граждан страны на свободу слова, считает глава представительства правозащитной организации Amnesty International в Кишиневе Вячеслав Тофан. Его цитирует РИА Новости.

Тофан назвал формулировки поправок в уголовный кодекс Молдавии расплывчатыми и призвал президента страны Майю Санду не подписывать документ, а парламент — отозвать его.

23 мая молдавские парламентарии вынесли на общественное обсуждение законопроект, который расширяет понятие госизмены. Согласно новой трактовке, под измену родине попадают враждебные действия против государства, выражающиеся в «дезинформации общества».

В конце апреля молдавские оппозиционные партии на форуме в Москве договорились о создании политического блока под названием «Победа» в преддверии выборов президента и референдума по вступлению в Европейский союз осенью 2024 года в Молдавии.

Участники блока вознамерились выставить единого кандидата на пост главы государства, развивать связи с Российской Федерацией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), бороться с давлением Кишинева.

Официальные власти Молдавии заподозрили побывавших в Москве политиков в государственной измене и устроили им многочасовые допросы по прибытии на родину.

Ранее Илан Шор оценил шансы молдавской оппозиции победить на президентских выборах.

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