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Найден способ снизить риск опасной аллергии на 81%

NEJM: регулярное потребление арахиса может снизить риск аллергии на него на 81%

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Depositphotos

Кормление детей арахисом в возрасте от младенчества до пяти лет может снизить риск аллергии на арахис на 81%. Это показало исследование, опубликованное в журнале NEJM Evidence.

В эксперименте половина детей регулярно употребляла арахисовые продукты с младенчества до пяти лет, в то время как другая половина избегала арахиса в течение этого периода. Раннее внедрение арахисовых продуктов в диету снизило риск аллергии на арахис в возрасте пяти лет на 81%.

Затем дети избегали арахисовых продуктов в возрасте от 5 до 6 лет. Несмотря на это, у них сохранялся низкий риск аллергии.

В возрасте 12 лет аллергия на арахис развилась у 15,4% участников, которые избегали арахиса (у 38 из 246 детей) и у 4,4% среди тех, кто потреблял его в детстве (у 11 из 251 ребенка).

В случае широкого внедрения безопасная и простая стратегия по введению арахиса в рацион детей может предотвратить десятки тысяч случаев аллергии в США. Ученые рекомендовали проконсультироваться с педиатром перед любыми изменениями в питании.

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