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Чиновников на Украине обвинили в растрате средств, предназначавшихся для обороны

Аналитик Норфилд: на Украине разворовали деньги, направленные на защиту Харькова

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Reuters

Украинские чиновники присвоили деньги, которые западные страны предоставили Киеву для обеспечения обороны Харькова. Об этом во время интервью для YouTube-канала Dialogue Works заявил британский аналитик Тони Норфилд.

По его словам, зарубежные партнеры Украины рассчитывали, что она построит множество фортификационных сооружений вокруг упомянутого населенного пункта и на его окраинах. Аналогичные объекты должны были появиться в непосредственной близости от границы, чтобы предотвратить продвижение Вооруженных сил РФ на данном участке фронта.

«Чем это закончилось? Они разворовали большую часть денег и не сделали никаких укреплений», — сказал эксперт.

Также он назвал нелепым тот факт, что до начала боевых действий международное сообщество относило Украину к одной из самых коррумпированных европейских стран, но после эскалации конфликта об этом все «забыли». При этом сама проблема никуда не делась, добавил Норфилд.

Как сказал аналитик, в результате предоставленные западными странами средства попали «в чей-то карман» и будут потрачены на покупку заграничных вилл для приближенных действующего украинского президента Владимира Зеленского. В конце эксперт подчеркнул, что подобные ситуации на Украине происходят постоянно.

Ранее украинский генерал призвал не верить заявлениям Зеленского о строительстве фортификационных сооружений вокруг столицы.

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