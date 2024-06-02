Мошенники вымогают деньги у друзей Заворотнюк

Мошенники вымогают деньги у друзей и коллег актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщил ее представитель в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам представителя, друзья и коллеги Заворотнюк получают сообщения якобы от лица членов семьи актрисы с просьбой поддержать их финансово. В окружении актрисы уверили, что ее муж, фигурист Петр Чернышев никогда не делал и не сделает ничего подобного. Уточняется, что спортсмен не зарегистрирован ни в одной социальной сети.

«Пожалуйста, будьте бдительны! Не переводите никому денежные средства в помощь семье», — заключил представитель артистки.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая. Об этом сообщила ее дочь Анна. По данным Shot, состояние Заворотнюк резко ухудшилось две недели назад. В последние годы актриса боролась с глиобластомой – раком головного мозга. Она пропала с экранов и перестала выходить на публику в 2018 году, через год появилась информация о ее болезни.

Анастасия Заворотнюк дебютировала в кино в картине «Машенька» Тамары Павлюченко в 1991 году, а широкую известность получила благодаря роли Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня».

Ранее Агутин посвятил клип Анастасии Заворотнюк.