В КНДР пообещали прекратить выбрасывать мусор на территории Южной Кореи

КНДР временно прекратит запускать в сторону Южной Кореи воздушные шары с мусором, но возобновит подобную практику, если с южнокорейской стороны будут вновь распространяться пропагандистские листовки. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя Министерства обороны КНДР.

По данным агентства, Пхеньян прекратит эти шаги, так как они являются лишь ответной мерой на действия Сеула.

Источник отметил, что с 28 мая по 2 июня Северная Корея запустила в сторону южного соседа около 15 тонн мусора с помощью примерно 3500 воздушных шаров в ответ на распространение агитационных листовок со стороны южнокорейских активистов.

До этого начальник управления национальной безопасности президентской администрации Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что его страна предпримет меры жесткие в ответ на провокации со стороны Пхеньяна, такие как запуск шаров с мусором. При этом он не уточнил, о каких конкретно мерах может идти речь.

Ранее на здание посольства Японии упал воздушный шар с мусором КНДР.