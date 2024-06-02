Купе Mercedes, подаренное Леониду Брежневу канцлером ФРГ, выставлено на продажу

В России выставлен на продажу автомобиль Mercedes-Benz 450 SLC, который был подарен генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Об этом сообщает Motor.ru.

Автомобиль попал в СССР в 1973 году и достался Игорю Щелокову — сыну тогдашнего главы МВД СССР Николая Щелокова. У автомобиля небольшой пробег, велюровый салон не имеет следов износа. Под капотом Mercedes — атмосферный мотор V8 рабочим объемом 4,5 л и мощностью 225 л.с. Коробка передач — трехступенчатый гидромеханический автомат. Ориентировочная цена машины — 20 млн рублей.

Подаренный Брежневу Mercedes-Benz не перерегистрировался в России — на нем сохранились советские номерные знаки образца 1958 года с черным фоном и белыми цифрами и буквами, а также документы старого образца.

Ранее в России ужесточили требования к установке дорожных камер.