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Мэр Львова раскритиковал яркую подсветку витрин на фоне экономии электричества в стране

Мэра Львова Садового возмутили яркие витрины на фоне дефицита электроэнергии

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Павел Паламарчук/РИА «Новости»

Мэр Львова Андрей Садовой назвал плохим маркетинговым ходом яркую подсветку витрин в городе на фоне дефицита электричества на Украине. По этому поводу градоначальник обратился к жителям города и области в своем Telegram-канале.

«Нам сейчас критически важно экономить электроэнергию. Везде, где это возможно», — написал Садовой.

Он отметил, что жителям региона нужно беречь электричество, несмотря на отсутствие аварийных отключений света.

2 июня в Киеве остановили движение фуникулера из-за отсутствия напряжения со стороны «Киевэнерго». Транспортное средство перевозило до трех тысяч пассажиров в час.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по украинским объектам электроэнергетики — по данным Вооруженных сил Украины, российские военные запустили 53 ракеты и 47 беспилотников. В результате атаки были повреждены несколько тепловых электростанций, в том числе Днепровская гидроэлектростанция.

27 мая вице-президент бизнес-объединения энергетических компаний Украины Energy Club Максим Немчинов сказал, что электричество в стране будут отключать еще не менее двух лет.

Ранее на Украине назвали критическим состояние Днепровской гидроэлектростанции.

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