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В Белом доме заявили, что Байден не хочет развязывать третью мировую войну

Кирби: Байден не хочет нести ответственность за начало третьей мировой

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Molly Riley/AP

Американский президент Джо Байден не желает нести ответственность за начало третьей мировой войны, заявил координатор совбеза США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC.

«Президент заявил, что не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны», — сообщил Кирби в ответ на вопрос о том, что Штаты могут быть втянуты в украинский конфликт.

Представитель Белого дома подчеркнул, что США не хотят напрямую конфликтовать с Россией, однако снова заявил, что Вашингтон разрешил Киеву бить по «военным объектам» РФ на территории, которая считается буферной зоной.

31 мая сообщалось, что Байден якобы тайно разрешил Украине применять американское оружие для атак по целям на территории России. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что такое решение говорит о «взбешенности Запада».

Ранее американские СМИ сообщили, что украинским политикам хватило 90-минутного разговора с Вашингтоном, чтобы убедить США снять запрет на удары по российской территории.

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