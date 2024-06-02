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Во Франции забили тревогу из-за подготовки европейских стран к войне против РФ

Французский политик Филиппо призвал остановить подготовку к войне против России

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Vincent Isore/Global Look Press

Председатель французской партии «Патриоты» Флоран Филиппо призвал европейские страны остановить подготовку к вооруженному конфликту против РФ. Пост с соответствующим содержанием появился в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Как отметил лидер политического объединения, недавно венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о существовании так называемого «обязательного европейского призыва» против Москвы. По словам Филиппо, западные политики ежедневно подтверждают сказанное руководителем внешнеполитического ведомства Венгрии.

«Близкий к правительству немецкий политик только что призвал к «призыву 900 тыс. резервистов в Германии против России»! Это называется подготовка к мировой войне!» — написал он.

Глава партии «Патриоты» добавил, что члены и сторонники его политического объединения с самого начала боевых действий на Украине стали бить тревогу и организовывать массовые акции. Таким образом они пытались «встряхнуть» Францию и предотвратить самое худшее развитие событий в виде войны, подчеркнул Филиппо.

В конце он отметил, что не намерен сдаваться и продолжит борьбу за мир.

1 июня председатель комитета немецкого парламента по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала военное ведомство страны зарегистрировать 900 тыс. резервистов. Она уточнила, что министерство обороны Германии должно пойти на такой шаг из-за существования некой «российской угрозы».

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне против РФ.

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