США, Япония и Южная Корея договорились о проведении новых военных учений

США, Япония и Южная Корея пришли к соглашению о проведении первых трехсторонних военных учений под названием Freedom Edge. Об этом сообщает РИА Новости.

«Госсекретарь и министры решили провести этим летом первую итерацию нового многопланового трехстороннего учения Freedom Edge», – говорится в заявления.

В Пентагоне подтвердили, что трехсторонние учения будут проводиться на систематической основе в соответствии с долгосрочным планом трехсторонних учений.

По информации агентства Рёнхап, учения пройдут в различных сферах, включая воздух, море, подводное пространство и киберпространство.

Точных данных о сроках и месте проведения учений не приводится.

27 мая японская береговая охрана зафиксировала пуск неустановленного объекта со стороны КНДР и предполагает, что им могла быть баллистическая ракета.

До этого Пхеньян уведомил Токио о намерении в период с 27 мая по 4 июня осуществить запуск спутника. По имеющимся данным, траектория полета ракеты-носителя со спутником пройдет над Восточно-Китайским морем и филиппинским островом Лусон.

Ранее Япония выразила протест КНДР из-за запуска ракеты.