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Стало известно, как Украина убедила США разрешить бить по РФ их оружием

WP: Украина за 90 минут убедила США разрешить наносить удары по РФ их оружием

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U.S. Army

Украинским политикам и чиновникам хватило 90-минутного телефонного разговора с представителями Вашингтона, чтобы убедить их в необходимости снять запрет на ответные удары по российской территории. Об этом сообщила газета The Washington Post, сославшись на анонимные источники в Белом доме и министерстве обороны США.

В материале отмечается, что в ходе беседы представители Киева рассказали американским коллегам о потерях армии страны на поле боя. Сразу после этого администрация США начала медленно прорабатывать идею разрешить украинским войскам использовать предоставленное страной оружие для ударов по РФ. Однако в процесс вмешался американский государственный секретарь Энтони Блинкен, который существенно ускорил принятие решений.

По данным издания, в результате от просьбы Киева дать добро на ответные удары до получения разрешения со стороны Вашингтона прошли всего 17 дней. Но даже этот срок стороны посчитали «досадным затягиванием».

Как рассказали опрошенные журналистами украинские солдаты, при планировании операций в Харьковской области российские войска могли учитывать, что американские власти наложили серьезные ограничения на применение предоставленного ими оружия. При этом на Украине еще в марте начали беспокоиться из-за возможного наступления в упомянутом регионе. Но в тот момент в конгрессе США шел процесс согласования нового пакета военной помощи, поэтому украинские власти решили повременить с просьбой об использовании оружия для ударов по РФ.

Авторы статьи уточнили, что Белый дом также был встревожен из-за ситуации на поле боя. В марте советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев, в ходе поездки призвав строить фортификационные сооружения в Харьковской области. Но из-за постоянной работы российской артиллерии на этом участке фронта бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удалось создать эффективную линию обороны, резюмировали обозреватели.

Ранее журналисты выяснили, почему Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ.

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