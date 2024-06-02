«Зенит» и «Балтика» назвали стартовые составы на финал Кубка России

Калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит» объявили стартовые составы на матч суперфинала Кубка России по футболу.

«Балтика»: Латышонок, Андраде, Бистрович, Жиров, Луна, Алекс, Осипов, Фернандес, Ковалёв, Козлов, Лисакович.

«Зенит»: Адамов, Эракович, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Артур, Педро, Сергеев, Кассьерра.

Суперфинал Кубка России пройдет 2 июня в «Лужниках». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На пути к Суперфиналу «Балтика» обыграла московский «Спартак» в финале Пути регионов. Встреча, которая прошла в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. «Зенит» по сумме двух матчей победил столичный ЦСКА. Первая игра состоялась в Москве и завершилась со счетом 1:1, основное время ответного матча в Санкт-Петербурге также завершилось вничью — 0:0. «Зенит» переиграл ЦСКА в серии послематчевых пенальти — 5:4.

По итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги «Зенит» стал чемпионом России, а «Балтика» вылетела в Первую лигу.

Ранее стал известен фаворит суперфинала Кубка России.