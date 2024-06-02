Футбольного судью избили во время матча

Футбольный арбитр Сергей Загуденков был избит во время футбольного матча в Кемерове. Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации футбола Кемеровской области.

Инцидент произошел во время матча 1/8 финала Кубка Кузбасса между командами «Щегловский Пивовар» и «Индустрия-Юность», который проходил на стадионе «Химик» 1 мая. На 43-й минуте матча, когда счет был 2:0 в пользу «Щегловского Пивовара», Загуденков показал красную карточку защитнику команды «Юность-Индустрия» Василию Козлову. Игрок с подобным решением рефери не согласился и полез в драку, нанеся арбитру три удара по голове.

Арбитру потребовалась помощь медицинской бригады, его госпитализировали. Матч был остановлен, доиграть его в тот же день не представлялось возможным. По данному инциденту будет назначено заседание Комитета дисциплинарного контроля.

Мячи за «Щегловский Пивовар» забили Андрей Киселев и Никита Лебеденко. Стадион «Химик» принимал футбольный матч областного уровня впервые за несколько лет.

Ранее «Зенит» и «Балтика» назвали стартовые составы на финал Кубка России.