Израиль согласился на предложенную Байденом сделку по Газе

Главный советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Офир Фальк заявил, что Израиль не отказался от сделки о прекращении огня между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС, предложенной президентом США Джо Байденом 31 мая. Об этом сообщает The Times.

По его словам, сделка, на которую согласился Израиль, является не очень хорошей, но израильские власти очень хотят вернуть всех заложников.

Фальк подчеркнул, что в рамках соглашения предстоит проработать множество деталей, например, постоянного прекращения огня не будет до тех пор, пока Израиль не достигнет своих целей. Он добавил, что израильские условия не изменились: освобождение заложников и уничтожение ХАМАС.

31 мая президент США Джо Байден рассказал о деталях предложенной Израилем сделки с ХАМАС. По его словам, она предусматривает прекращение боевых действий на шесть недель и вывод войск из Газы.

Позже Нетаньяху заявил, что до выполнения целей военной операции в Газе Израиль не согласится на предложения о постоянном прекращении огня. Израиль рассматривает свои условия для прекращения войны в Газе как неизменные.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.