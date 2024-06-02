Глеб Матвейчук рассказал о новом романе

Актер и певец Глеб Матвейчук сообщил в беседе с kp.ru, что у него появилась новая возлюбленная.

Матвейчук отказался делиться подробностями своего романа. Актер признался, что не хочет открыто демонстрировать свои чувства, так как это «всегда приводит к неправильным последствиям» в его случае.

«Любовь есть в моей жизни, но больше не могу ничего сказать, потому что я понимаю, что истина во фразе «счастье любит тишину» действительно существует», — поделился артист.

Глеб Матвейчук был женат на Елене Глазковой. Они сыграли тайную свадьбу в 2020 году. В их союзе родились дочь Алиса и сын Александр. Зимой 2022 года стало известно, что Матвейчук развелся с женой.

В мае 2023-го Матвейчук рассказал, что в один момент они с супругой решили по-разному выстраивать свою жизнь. Именно это стало причиной развода. Артист отметил, что с благодарностью относится к прожитому опыту. Актер продолжает воспитывать детей вместе с экс-супругой даже после разрыва. Он уверил, что их сын и дочь ни в чем не нуждаются.

Ранее Ида Галич высмеяла слухи о тайной свадьбе.