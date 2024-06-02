Бывший муж Бузовой вспомнил свой период звездной болезни: «Швырял деньгами»

Футболист и блогер Дмитрий Тарасов признался в беседе с изданием «СтарХит», что страдал от звездной болезни.

Тарасов назвал «быстрые большие деньги» главной проблемой футболистов. Он заявил, что от резкого достатка может «снести крышу». Спортсмен признался, что в период своей звездной болезни «швырял деньгами», бездумно покупал одежду и тратил сотни тысяч рублей на алкоголь, вечеринки и прочие увеселительные мероприятия.

«Также я потерял много миллионов, инвестируя в проекты, которые мне предлагали мнимые друзья того времени», — отметил блогер.

Дмитрий Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

В мае Бузова вспомнила, как Тарасов забрал у нее автомобиль, который футболист сам же подарил. По словам певицы, бывший муж говорил в интервью, что ему стыдно за этот поступок. Артистка заявила, что если Тарасову действительно совестно, то пусть он «вернет тачку».

Ранее Дмитрий Тарасов крестил сына.