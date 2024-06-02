В приграничном регионе РФ сбили два украинских беспилотника

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«2 июня текущего года около 16:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Несколькими часами ранее, в 14:30 Вооруженные силы РФ уничтожили украинский беспилотник над Белгородчиной.

До этого губернатор Вячеслав Гладков информировал, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины была повреждена линия электропередачи в Краснояружском районе Белгородской области, из-за чего шесть населенных пунктов оказались отрезаны от электричества.

2 июня дежурные средства ПВО уничтожили снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» над территорией Белгородской области.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.