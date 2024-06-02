Четвертую за день воздушную тревогу объявили в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четвертый раз за 2 июня предупредил жителей Белгорода об опасности ракетного обстрела. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал горожан укрыться в убежище и оставаться там до того, как будет объявлен отбой воздушной тревоги.

До этого сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе объявляли в 05:11, 09:38 и 11:17 мск.

Гладков информировал, что в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины была повреждена линия электропередачи в Краснояружском районе Белгородской области, из-за чего шесть населенных пунктов оказались отрезаны от электричества.

В результате ночного обстрела Белгородской области в поселке Ивня горела крыша магазина.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали обстреливать Белгородскую область западным оружием.