Мейвезер готов сразиться с Нурмагомедовым или Макгрегором за $300 млн

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший выразил готовность провести поединок против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова или бывшего бойца промоушена Конора Макгрегора, передает BoxingScene.

По информации источника, боксер готов выйти на поединок против бойцов как минимум за $300 млн, потому что ему дорого его здоровье. При этом Мейвезер раскритиковал Макгрегора за удар, отметив, что тот не умеет бить.

«Пока нет ребят, с которыми можно подраться. Ребят вроде Макгрегора. $150 млн за такой бой? Недостаточно. Нет. Моё здоровье важнее. Заплатите мне $ 300 млн, тогда будет смысл.

Периоды называют эрами. У меня была моя эра. Но я готов драться с Хабибом или Конором», — заявил боксер.

Ранее сообщалось, что Хабиб рассказал о тренировках в резиденции принца Дубая.