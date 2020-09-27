Британский пилот Льюис Хэмилтон согласовал трехлетний контракт с «Мерседесом», сообщает Daily Mail.

По информации источника, стороны уже обо всем договорились. Зарплата гонщика за сезон составит $50 млн. Также сообщается, что в скором времени о продлении соглашения будет объявлено официально.

27 сентября Хэмилтон, который выиграл квалификацию, примет участие в этапе Гран-при «Формулы-1» в России.

Ранее сообщалось, что гонка «Формулы-2» в Сочи остановлена из-за серьезной аварии.