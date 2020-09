Радулов не смог доиграть матч с «Тампой» после удара головой о борт

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов не смог доиграть третий матч финальной серии Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Россиянин провел на льду 14 минут 49 секунд и не отметился результативными действиями. В третьем периоде нападающий ударился головой о борт после попытки провести силовой прием против форварда «Тампы» Блэйка Коулмэна, после чего был вынужден покинуть лед. Больше в игру он не возвращался.

Встреча между «Далласом» и «Тампой», прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу «молний». Клуб из штата Флорида вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1.

Ранее капитан «Тампы» Стивен Стэмкос поделился эмоциями от возвращения на лед после травмы.

OUCH#GoStars Alexander Radulov to the dressing room after this pic.twitter.com/Z5r3cYiXDj