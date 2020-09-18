Авербух жестко отреагировал на дисквалификацию фигуристки Сотсковой

Призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух жестко отреагировал на возможную дисквалификацию бывшей фигуристки Марии Сотсковой.

Экс-спортсменка опубликовала в Instagram запись, где она благодарит подписчиков за поддержку. Авербух в комментариях предложил Сотсковой рассказать свою версию случившегося.

«Иначе от меня лично никаких слов поддержки вы не услышите точно!» — написал призер Олимпиады.

Авербух отметил, что спортсменка пропустила три допинг-теста, прежде чем представила поддельную справку.

«От такой безалаберности мы потом на Олимпиаде без флага! Пора уже понимать всю ответственность каждому спортсмену!» — написал хореограф.

Бывший фигурист также раскритиковал болельщиков Сотсковой за слова поддержки экс-спортсменке.

«Из-за такого вот вашего «да отстаньте вы от человека» мы не можем никак выбраться из этой допинговой ямы! Для меня неправильная позиция», — добавил Авербух.

Ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на десятилетнюю дисквалификацию Сотсковой.