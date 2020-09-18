Кирьяков сравнил фиаско «Динамо» в Лиге Европы с позором

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал вылет московского «Динамо» из Лиги Европы. Его слова передает «Чемпионат».

По его мнению, бело-голубые должны были легко расправиться с тбилисским «Локомотивом».

«Позор? Я бы пожестче слово придумал. Позор — самое мягкое, что приходит в голову. При всем моем уважении к грузинскому футболу, это команда уровня ПФЛ. Нельзя играть с тазик настроем, в таком темпе, когда игроки толком не вступают в борьбу и теряют мячи в простых ситуациях.

Филипп — это просто... Его надо было менять еще по ходу первого тайма, но для этого нужны яйца, потому что явно бросалось в глаза, что на поле минус один игрок», — сказал Кирьяков.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет «Динамо» из Лиги Европы.