Россия ухудшила свое положение в таблице коэффициентов УЕФА после провала «Динамо»

Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает ТАСС.

Это произошло после матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы, в которых московское «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» (1:2) и выбыло из турнира, а португальский «Риу Аве» обыграл боснийский «Борац» (2:0). После этого коэффициент Португалии составил 40,049 балла, а последние показатели России составили 35,465 балла. Таким образом, отрыв португальцев, которые занимают шестое место в таблице УЕФА, от идущих седьмыми россиян увеличился до 4,584 балла. Данные показатели влияют на количество клубов, которые страны смогут отправить в еврокубки на сезон-2022/23.

Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА в сезоне-2019/20, в результате чего в сезоне-2021/22 российскую сторону в еврокубках представят пять клубов. Одна команда напрямую попадет в групповой этап Лиги чемпионов, вторая стартует с третьего квалификационного раунда турнира, третья выступит в квалификационном раунде Лиги Европы, а четвертая и пятая примут участие в новом турнире УЕФА под названием «Лига конференций» с третьего и второго квалификационных раундов соответственно.

После вылета «Динамо» Россию в текущем еврокубковом сезоне представят пять клубов. «Ростову» предстоит сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, московскому ЦСКА в групповом этапе турнира. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» представят страну в Лиге чемпионов. Петербуржцы и «железнодорожники» сыграют в групповом этапе, а «быки» стартуют с раунда плей-офф.