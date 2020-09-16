Назван инициатор возвращения Медведевой к Тутберидзе

Руководство отделения «Хрустальный» было инициатором возвращения фигуристки Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

Об этом заявил директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Нужно по-человечески сводить и дружить. Как в семье, иногда для примирения не хватает полшага сделать. Тутберидзе с характером, девочки стесняются попроситься обратно. Все решаемо. Целая мастерская Тутберидзе создана, и здесь не должны крутиться всякие. Ссоры яйца выеденного не стоят. И об Александре Трусовой тоже речь, и о других девочках. Нам важна их судьба, одноклассницы за них переживают», — цитирует Лайшева телекомпания «Новый век».

Ранее в «Хрустальном» подтвердили переход Медведевой к Тутберидзе.