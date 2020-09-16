Роднина связала возвращение Медведевой к Тутберидзе с коронавирусом

Трехкратная олимпийская чемпиона Ирина Роднина отреагировала на новость о возвращении Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

Последние два сезона 20-летняя Медведева тренировалась в Канаде у Брайана Орсера, под руководством которого не добилась серьезных успехов.

«Они сами определят, правильно это или нет. Сейчас сложная ситуация, будут соревнования или нет. Я понимаю, что есть проблемы нахождения в Канаде. Этот коронавирус… Наверное, что-то накладывает свои отпечатки», — приводит слова Родниной Sport24.

Ранее в «Хрустальном» подтвердили переход Медведевой к Тутберидзе.