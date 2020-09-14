«ПСЖ» заступился за Неймара, которому грозит семь матчей дисквалификации

Французский «ПСЖ» выступил с заявлением относительно эпизода, который произошел матче 3-го тура Лиги 1 с «Марселем». Встреча завершилась победой подопечных Андре Виллаша-Боаша (1:0). В концовке игры случилась серьезная стычка футболистов обеих команд, за которой последовало пять удалений. Прямую красную карточку получил и бразильский нападающий Неймар, который ударил Альваро Гонсалеса кулаком по затылку. Игрока «Марселя» форвард «ПСЖ» обвинил в расизме.

«В обществе нет места расизму. Мы призываем выступать против него во всех сферах жизни и поддерживаем борьбу с ним на протяжении более чем 15 лет». Рассчитываем, что дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции расследует и прольет свет на эти факты. Клуб готов сотрудничать в ходе расследования», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что лига может дисквалифицировать Неймара на срок от четырех до семи матчей.