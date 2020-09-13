Трусова считает правильным свое решение перейти к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое решение перейти в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

В мае 2020 года стало известно, что спортсменка, которая владеет несколькими четверными прыжками приняла решение прекратить сотрудничество с другим российским специалистом Этери Тутберидзе.

«Считаю, что делаю все правильно. К разным тренерам переходить нормально и брать от них все самое лучшее», — заявила Трусова в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что Макар Игнатов получил повреждение на контрольных прокатах.