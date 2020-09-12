Заболевших коронавирусом футболистов «Енисея» выгнали из больницы

Главный тренер красноярского «Енисея» Александр Тарханов сообщил, что футболистов его команды, у которых тесты на коронавирус дали положительный результат, «выгнали» из больницы. Как отметил специалист, врачи посчитали, что заболевшие игроки здоровы и не нуждаются в лечении. Из-за вспышки коронавируса «Енисей» не сможет принять участие в матче Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с ярославским «Шинником», который должен был состояться 13 сентября.

«Среди заболевших у нас оказалось четверо футболистов. Ситуация такова: вчера у них обнаружили коронавирус, их положили в больницу, а сегодня их выгнали оттуда. Сказали, что они здоровые. Непонятно, как так произошло. Мы делали тесты уже в Ярославле, сначала положительный результат пришел первым двум, а чуть позже остальные узнали. Игроки чувствуют себя нормально, без каких-либо симптомов. Непонятная ситуация для меня. В больнице у них взяли анализы и сообщили, что они здоровые, можно уходить. Странная ситуация», — цитирует Тарханова РИА «Новости».

Тренер отметил, что клуб из-за особенностей регламента чемпионата не может просить о переносе встречи. Для этого в команде должно быть минимум семь заразившихся COVID-19, тогда как положительные результаты тестов на коронавирус обнаружены у четверых. На данный момент команда находится в Ярославле и планирует возвращение в Красноярск.

«Мы не такая богатая команда, а нам надо пять или шесть миллионов отдавать, чтобы добраться в Красноярск. На обычный рейс нас могут и не пустить. Сейчас пока все в гостинице, получается, что и всю гостиницу надо выселять? Непонятная ситуация, как обнаружили коронавирус, если в больнице сказали, что ничего нет», — добавил Тарханов.

После восьми туров ФНЛ «Енисей» располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. В случае, если матч с «Шинником» не состоится и не будет перенесен, то красноярской команде могут засчитать техническое поражение.