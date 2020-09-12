Пловчиха Белоногофф рассказала о ненависти к русским в Великобритании
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Пловчиха Татьяна Белоногофф рассказала об отношении к ней в английский школе из-за ее русского происхождения.
Ранее спортсменка сменила британское спортивное гражданство на российское.
Белоногофф заявила, что в ее школе негативно относились к русским, особенно ученики.
«Были определенные моменты, когда и учителя говорили, что Россия ужасная. Негатив шел именно в мою сторону. Я это прямо чувствовала. От учеников были шутки по поводу того, что нужно было фашистам разгромить СССР, чтобы этих русских здесь не было, а то они все ужасные», — цитирует Белоногофф «Матч ТВ».
По словам пловчихи, в Великобритании это было нормальным и не считалось проявлением дискриминации.
Ранее Белоногофф объяснила, почему решила выступать под флагом России.