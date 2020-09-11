Экс-защитник «Зенита» Иванович продолжит карьеру в АПЛ
Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович продолжит карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Goal.
Главный тренер новичков чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» Славен Билич заявил, что 36-летний футболист присоединится к его команде.
Напомним, что Иванович покинул «Зенит» в июле 2020 года в ранге двукратного чемпиона России и обладателя Кубка России.
До перехода в команду из Санкт-Петербурга серб выступал за лондонский «Челси».
Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался о планах клуба на Кубок России.
Slaven Bilic confirms Bransilav Ivanovic to West Brom ��— Goal (@goal) September 11, 2020
"He would be a great addition, he has done everything. His career is magnificent. I hope it will be done quite soon, in a matter of hours." pic.twitter.com/2wEk5BexKZ