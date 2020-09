Экс-защитник «Зенита» Иванович продолжит карьеру в АПЛ

Бывший защитник петербургского «Зенита» и сборной Сербии Бранислав Иванович продолжит карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает Goal.

Главный тренер новичков чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» Славен Билич заявил, что 36-летний футболист присоединится к его команде.

Напомним, что Иванович покинул «Зенит» в июле 2020 года в ранге двукратного чемпиона России и обладателя Кубка России.

До перехода в команду из Санкт-Петербурга серб выступал за лондонский «Челси».

