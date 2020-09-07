Дзюба выложил победное фото из раздевалки после игры с Венгрией

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба выложил в Instagram победное фото из раздевалки после игры с Венгрией во втором туре Лиги наций.

«Всех с непростой победой! Шесть очков из шести, идем дальше», — написал 32-летний форвард.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова лидируют в группе В3 с преимуществом над ближайшим преследователем в три балла.

Следующие игры Лиги наций пройдут в октябре.

Ранее сообщалось, что генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев выступил с заявлением по поводу будущего полузащитника сборной России Далера Кузяева.