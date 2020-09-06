Федун назвал странными замены Черчесова в матче Венгрия — Россия

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России над командой Венгрии в матче второго тура Лиги наций.

«Игра была очень хорошая, качественная. Но после счета 3:0 успокоились, плюс со стороны Станислава Черчесова были довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили», — цитирует Федуна ТАСС.

Встреча, прошедшая в Будапеште, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался недоволен игрой команды во втором тайме.