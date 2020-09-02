Менеджер Хабиба назвал бой с Гэтжи «величайшим в истории легкого веса»

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона промоушена Джастина Гэтжи, высказался об очной встрече своих клиентов, передает «Чемпионат».

Супербой назначен на 24 октября: он возглавит турнир UFC 254.

«Считаю этот бой величайшим титульным боем в истории легкой весовой... Мы видели, что Джастин сделал с Тони Фергюсоном, а все думали, что Тони тот самый боец, который побьет Хабиба. Вот только Джастин его уничтожил — Хабиб, вероятно, сделал бы то же самое.

Эти парни — два величайших легковеса, которые сразятся за звание лучшего легковеса в истории», — порассуждал Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу Майка Свика.

Ранее сообщалось, что непобежденный боксер Бетербиев вернется на ринг 23 октября.