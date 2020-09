Представлен логотип Игр-2028 в Лос-Анджелесе

Логотип летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе был представлен 1 сентября, сообщается на официальном сайте оргкомитета соревнований.

На эмблеме изображены буквы LA и число 28. Буква А, символизирующая разнообразные истории города, имеет 26 вариаций и будет постоянно меняться.

Отмечается, что для создания логотипа своими историями поделились, в частности, фигурист Адам Риппон, футболистка Алекс Морган, певица Билли Айлиш, актриса Риз Уизерспун.

Лос-Анджелес в третий раз в своей истории примет Олимпиаду. Ранее там проходили Игры 1932 и 1984 годов.

Ранее сообщалось, что Катар хочет принять Олимпиаду в 2032 году.

We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It's time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a